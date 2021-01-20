Joe Biden yönetiminden Türkiye ile ilgili yeni yaptırım açıklaması!
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti. Blinken, Türkiye’ye yaptırımların gözden geçirileceğini ve daha fazlasının yapılıp yapılmayacağının belirleneceğini duyurdu.
DÜNYA 20.01.2021, 00:45 20.01.2021, 01:02
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu ifade etti.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.
Blinken, yaptığı açıklamada bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Blinken, "ABD, mevcut yaptırımların Türkiye üzerindeki etkisini görmeli ve ardından daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığına karar vermelidir" ifadelerini kullandı.
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