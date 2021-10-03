Kabil'de bombalı saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
DÜNYA 03.10.2021, 16:56
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda Eidgah Camii'nin hedef alındığı aktarıldı.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Söz konusu camide, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in geçen hafta vefat eden annesi için merasim düzenlendiği belirtildi.
Patlamadan sonra silah sesleri
Patlama noktasına yakın yerde bulunan bir dükkanın sahibi, patlamanın ardından silah sesleri duyduğunu söyledi.
Bölgeye gelen ambulansların yaralıları Kabil Acil Hastanesi'ne taşıdığı kaydedildi.
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