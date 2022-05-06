Kahve fabrikasından 500 kilo kokain çıktı

İsveç'teki Romont'taki fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdekleri çuvallarında beyaz toz bulduktan sonra yetkilileri uyardı.

Polis daha sonra söz konusu uyuşturucudan daha fazlasını beş nakliye konteynerinde buldu.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, sevkiyatın Brezilya'dan geldiği öne sürüldü.

Ünlü kahve firmasından yapılan açıklamada, tesisteki kahve kapsüllerinin üretiminin ilaçla kontamine olmadığı belirtildi.

Kahve şirketi, "Tüketicilere tüm ürünlerimizin tüketilmesinin güvenli olduğuna dair güvence vermek istiyoruz" dedi.

Ele geçirilen kokain yüzde 80 saftı ve tahmini piyasa değeri yaklaşık 50 milyon euro.

Polis, kokainin muhtemelen Avrupa pazarına gönderildiğini söyledi.