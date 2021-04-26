Kalabalığa dalan arabayı uçan tekmeyle durdurdu!

TERÖR SALDIRISI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Olayın ardından kahraman ilan edilen Elqeni, olayın bir terör saldırısı olduğunu sandığını ve kendini değil, halkı düşünerek hareket ettiğini ifade etti.

Başbakan Edi Rama sosyal medya üzerinden genç kahraman Elqeni ile görüştüğünü duyurarak, Elqeni ve ona yardım eden kişi ile beraber çekildiği fotoğrafı “kahraman” etiketi ile paylaştı.