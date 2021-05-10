Kalp krizi iki canı birden aldı!

Ojeda'nın kocası evi arayınca üç yaşındaki çocukları telefona cevap verdi ve annesiyle kardeşinin uyuduklarını söyledi.

Kocası, durumdan şüphelenip eve gelince karısı ve çocuğunu hareketsiz yerde yatarken buldu.

Genç kadın ve bebeğinin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak fakat bebek ve annenin ölmeden önce herhangi bir şiddete maruz kaldıklarına dair bulguya rastlanmadı.

İlk belirlemelere göre göre, tansiyon hastası olan annenin bebeğini emzirirken tansiyonun yükselmesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, bebeğin ise annesinin üzerine düşmesi sonucu nefessizlikten öldüğü tespit edildi.