Kalp krizi iki canı birden aldı!
Arjantin'in Corrientes şehrinde yaşayan 30 yaşındaki üç çocuk annesi Mariana Ojeda, yeni doğan bebeğini emzirdiği sırada kalp krizi geçirerek bebeğinin üstüne düştü. Genç annenin göğsü bebeğin ağzında kalınca bebeği de nefessiz kalıp hayatını kaybetti.
DÜNYA 10.05.2021, 12:27
Ojeda'nın kocası evi arayınca üç yaşındaki çocukları telefona cevap verdi ve annesiyle kardeşinin uyuduklarını söyledi.
Kocası, durumdan şüphelenip eve gelince karısı ve çocuğunu hareketsiz yerde yatarken buldu.
Genç kadın ve bebeğinin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak fakat bebek ve annenin ölmeden önce herhangi bir şiddete maruz kaldıklarına dair bulguya rastlanmadı.
İlk belirlemelere göre göre, tansiyon hastası olan annenin bebeğini emzirirken tansiyonun yükselmesi sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, bebeğin ise annesinin üzerine düşmesi sonucu nefessizlikten öldüğü tespit edildi.
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