Kar leoparı koronavirüsten öldü

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan COVID-19 testinin negatif çıktığını belirtti.

Leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, birlikte kar leoparının COVID-19’a yakalandığını açıkladı.

Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Ayana'nın ölüm nedeni COVID-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın COVID-19 virüsünü insanlardan kaptığını düşünüyor.