Karadağ'da Rus televizyon kanallarının yayınları yasaklandı
Karadağ operatörü Mtel'in, Rus televizyon kanalları RT, RT Documentary, RTR-planet ve Rossiya-24'ün yayınlarını kapattığı duyuruldu.
DÜNYA 15.06.2022, 21:29 15.06.2022, 21:33
RT’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, kararın Karadağ hükümetince alındığına işaret edilerek, Rus kanallarının yayınlarının ülkede yasaklandığı kaydedildi.
Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu aktarıldı.
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