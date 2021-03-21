Karantina karşıtları sokağa çıktı

Almanya, Avusturya ve İngiltere’de binlerde kişi karantina tedbirlerini protesto etmek için sokağa çıktı, polisle karşı karşıya gelindi

Karantina karşıtları bir kez daha buluştu. Zaman zaman polisle karşı karşıya geldiler.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi karantina kısıtlamalarına karşı gösteri düzenledi. Protestocular yasak olmasına rağmen kent merkezine yürüdü özgürlük sloganları attı.

Gösterilerde ne maske ne de sosyal mesafe vardı. Polis eylemcilerin uyarılara rağmen dağılmaması üzerine harekete geçti.

Göstericilere yapılan müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Protestolar 60’dan fazla milletvekilinin, kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik yaptıkları çağrının ardından gerçekleşti.

Almanya’dan da benzer görüntüler geldi. Bazı kentlerde virüs tedbirlerini protesto eden yaklaşık 20 bin kişi maskesiz yürüyüş düzenledi.

Protestocularla polis arasında arbede çıktı. Polis eylemcilere tanzikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Avusturyanın başkenti viyanada da binlerce kişi sokaktaydı yine karantina kısıtlamaları protesto edildi

Binlerce kişi ellerinde “artık yeter” yazan pankartlarla yürüdü.