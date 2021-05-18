Katil İsrail’in saldırıları devam ediyor!

2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge hem havadan hem karadan vuruluyor

Son olarak hamas’a ait din bakanlığı hedef alındı. Bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Yerel basın Gazze’nin batısındaki ana sahil yolu, güvenlik kapıları ve açık alanların da vurulduğunu yazdı

Kentin büyük bölümüne elektrik sağlayan nakil hattı da saldırıların hedefi oldu

İsrail hava saldırılarının yanı sıra sınırdan top atışlarını da sürdürüyor.

Mısır ise İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tahliyesi için Gazze sınırını açtı. Gazze’nin dünya ile bağlantısını sağlayan refah kapısından yaralı Filistinlileri taşıyan ambulanslar mısır tarafına geçti