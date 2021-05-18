Katil İsrail’in saldırıları devam ediyor!
İsrail’in abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları hız kesmeden sürüyor.
DÜNYA 18.05.2021, 11:52
2 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge hem havadan hem karadan vuruluyor
Son olarak hamas’a ait din bakanlığı hedef alındı. Bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Yerel basın Gazze’nin batısındaki ana sahil yolu, güvenlik kapıları ve açık alanların da vurulduğunu yazdı
Kentin büyük bölümüne elektrik sağlayan nakil hattı da saldırıların hedefi oldu
İsrail hava saldırılarının yanı sıra sınırdan top atışlarını da sürdürüyor.
Mısır ise İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tahliyesi için Gazze sınırını açtı. Gazze’nin dünya ile bağlantısını sağlayan refah kapısından yaralı Filistinlileri taşıyan ambulanslar mısır tarafına geçti
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