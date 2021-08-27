Kazakistan'da patlama: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Kazakistan'ın güneyindeki Taraz kentinde Savunma Bakanlığına bağlı mühimmat deposundaki patlama meydana geldi.

Olayda, 5 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı. 3 askerden ise haber alınamıyor.

Depoda 10 farklı patlamanın meydana geldiği açıklandı.

Bölgede patlamaların durdurulduğu ancak küçük çaplı yangının devam ettiği aktarıldı.

Resmi kaynakların son verilerine göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekip görevlisi 9 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunun itfaiye ve kurtarma görevlisi olduğu 90 kişi yaralandı. Patlama sonrası 4 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Eyalet merkezi Taraz’daki 1 Nolu Şehir Hastanesi önünde dün geceden beri aileler yaralanan yakınları hakkında bilgi almak için nöbet tutuyor. Hastane yönetimi, yaralıların çoğunun ilk müdahale sonrası evlerine gönderildiği, 6’sı ağır 28 yaralının hastanede tedavilerine devam edildiği bilgisini paylaştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan taziye mesajı

Patlamanın yaşandığı bölgeden tahliye edilen vatandaşların evlerine geri dönmeye başladığı öğrenildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye mesajı göndererek “İnsanların ölümüyle sonuçlanan patlama haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kırgız halkı ve kendi adıma ölenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Yangın devam ediyor

Civardaki 3 köyden bin 200 kişi tahliye edildi. Bölgeyi terk etmek isteyenler nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Bölgede yangının henüz devam ederken, alevlere müdahale sürüyor.

Yangının nedeninin depodaki patlayıcılar olabileceği ifade ediliken polis, sabotaj dahil ihtimaller üzerinde duruyor.