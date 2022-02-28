Kiev'de büyük patlama! Siren sesleri yükseldi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından sirenler çalmaya başladı. Halka sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
DÜNYA 28.02.2022, 20:56
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama sesi duyuldu.
Patlamanın Kiev'e 10 kilometre uzaklıktaki bir alanda yaşandığı açıklandı. Tren garı karartıldı.
Dün de başkent Kiev dahil birçok yerde gerginlik sürerken Odessa kentinde siren sesleri duyulmuştu. Sirenlerin çaldığı esnada, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemleri devreye girmişti.
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