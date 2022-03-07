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Kiev-Moskova 3'üncü tur görüşmeleri

Rusya ve Ukrayna temsilcileri, üçüncü görüşme için Belarus'ta bir araya geldi.

DÜNYA 07.03.2022, 19:31
Kiev-Moskova 3'üncü tur görüşmeleri

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin bitirilmesi için bir araya gelen Kiev ve Moskova heyetleri, görüşmelerin 2. turunu Belarus'un Polonya ve Ukrayna’ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleştirmişlerdi.

Ukrayna müzakere heyetinden David Arahamiya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, heyetlerin bugün tekrar bir araya geleceğini duyurdu.

3. TUR BAŞLADI

Açıklamanın ardından Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus'un sınırındaki Brest'te yeniden masaya oturdu.

"BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALAMADIK"

Müzakerelerin ikinci turunda, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmıştı.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna tarafları arasındaki ikinci tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, “Maalesef beklediğimiz sonuçları alamadık. Söyleyebileceğim tek şey; insani boyutu yeterince ayrıntılı olarak tartıştığımız. Çünkü şu anda pek çok şehir kuşatılmış durumda, gıda, ilaç, tahliye ile ilgili dramatik bir durum var." demişti.

Kiev-Moskova 3 üncü tur görüşmeleri #1

RUSYA'DAN TÜRKİYE'DEKİ GÖRÜŞMEYE DESTEK GELMİŞTİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Türkiye'de bir araya gelmesini desteklediklerini açıklamıştı.

Kiev-Moskova 3 üncü tur görüşmeleri #2

ADF 11-13 MART'TA GERÇEKLEŞECEK

Diplomatik her girişimi desteklerini vurgulayan Gatilov, "Dolayısıyla (Lavrov-Kuleba görüşmesi) gerçekleşirse tamamdır." ifadesini kullandı.

Gatilov, Türkiye hava sahasının açık olmasına ilişkin ise "Bence güzel bir duruş." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart'ta Antalya'da gerçekleşecek.

Kiev-Moskova 3 üncü tur görüşmeleri #3

"TÜRKİYE, UKRAYNA İÇİN GARANTÖR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliği için "garantör ülke" olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da güçlü bir lider olduğunu söyledi.

#Moskova #Kiev #Rusya #Ukrayna #Belarus
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