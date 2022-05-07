Kim Jong-un dar pantolon giymeyi yasakladı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolon giyilmesini yasakladı.
DÜNYA 07.05.2022, 14:13
İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre; Kim Jong-Un, ülkede dar kesim pantolonun giyilmesini yasakladı.
Kim Jong-Un'un ülkedeki genç yetişkinlerin Batılı trendleri takip etmesinden korktuğu ifade edildi. Bu nedenle de ülkede dar kesim pantolonun giyilmesi yasaklandı.
Ülkede aktif rol alan Sosyalist Yurtsever Gençler Birliği'nin şimdilerde 20 ve 30'lu yaşlardaki gençlerin pantolonlarını inceledikleri ve dar pantolon giyenleri tespit ettiği ifade edildi.
Güvenlik şubelerine getirilen dar pantolon giyenlere 'moda suçlarını tekrar etmeyeceklerine dair özeleştiri mektupları' yazmaları isteniyor. Yetkililer, Kuzey Kore tarzında kıyafet ve saç giymenin sosyalist bir yaşam tarzının oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|35
|60
|5. Alanyaspor
|35
|55
|6. Beşiktaş
|35
|54
|7. Karagümrük
|35
|53
|8. Adana Demirspor
|35
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Hatayspor
|36
|50
|11. Sivasspor
|35
|48
|12. Kasımpaşa
|35
|47
|13. Galatasaray
|35
|47
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|35
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|34
|66
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|36
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|34
|49
|9. Brighton
|35
|44
|10. Newcastle
|35
|43
|11. Leicester City
|33
|42
|12. Crystal Palace
|34
|41
|13. Aston Villa
|33
|40
|14. Brentford
|35
|40
|15. Southampton
|35
|40
|16. Burnley
|34
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|34
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|34
|52
|8. Athletic Bilbao
|34
|51
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|34
|43
|11. Rayo Vallecano
|34
|41
|12. Celta Vigo
|34
|40
|13. Elche
|34
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Mallorca
|34
|32
|17. Cadiz
|34
|32
|18. Granada
|34
|31
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|34
|28