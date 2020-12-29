Kısıtlamaya uymayan 10 bin işyeri kapatıldı

COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan Kahire, Giza, Kalyubiyye, İskenderiye, Buheyra, Matruh, Garbiyye, Kefr eş-Şeyh, Dimyat, Şarkiye, Beni Suveyf, Feyyum, Asyut, Suhac ve Kına şehirlerinde bulunan çoğunluğu dükkan, kafe, restoran, atölye ve market gibi küçük ticari mekanların kapısına kilit vuruldu.

Kapatma kararının, söz konusu mekanlarda yetkililerce yapılan denetimler sonucu alındığını kaydeden Mısır Yerel Kalkınma Bakanı Mahmud Şeravi, Bakanlık Operasyon Odası ve Kriz Yönetimi Ofisi tarafından buralarla ilgili raporlar hazırlandığını duyurdu.

10 kentte 4 bin 938 işletme kapatıldı

Bakanlığın Operasyon Odası ve Kriz Yönetimi Ofisinin raporuna göre, Kahire, Giza, İskenderiye, Beni Suveyf, Şarkiyye, Garbiyye, Kefr eş-Şeyh, Feyyum, Kalyubiyye ve Matruh kentlerinde toplamda 4 bin 938 işletme kapatıldı.

Ayrıca 15 kentte 3 bin 718 kafe ve 9 şehirde ise bin 829 atölyenin kapatıldığı açıklandı.

Denetimler devam edecek

Bakan Şaravi, salgınla mücadele kapsamında gerekli ani teftişlerin devam edeceğine değinerek, ticari işletme sahiplerine getirilen kısıtlamalara uymaları çağrısında bulundu.

Mısır hükümeti, 1 Aralık 2020 tarihinde COVID-19 ile mücadele kapsamında ticari işletmelerin yerel 22:00 itibariyla kapatılacağını duyurmuştu.