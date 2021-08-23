Kitlesel intihar! Kadınların, bile isteye kendilerini ateşe attığı gelenek: Jahuar
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da çok farklı gelenekler görmek mümkün. En ilgincinden başlayalım. Kadınların kendini bile isteye ateşe attığı Jahuar geleneği. Gelin hep birlikte kitlesel bir intihar biçimi olan geleneğe bakalım.
Jauhar, Hint alt kıtasının bazı bölgelerinde kadın ve çocukların toplu olarak (ateşte yakılarak) bir Hindu geleneğiydi.
M.S. 7. yüzyılın başlarında çıkan Rajput Krallığı'na mensup kadınların, düşmanlarına karşı yenilgiye uğradıklarında onların himayesine girmektense ölümü tercih ederek gerçekleştirdikleri toplu olarak canlarına kıyma yöntemine Jauhar deniliyor.
Sıklıkla hindu-müslüman savaşlarında gerçekleşmiş bir gelenek olarak bilinse de tarihte bilinen ilk örneklerinden birisini, M.Ö. 325 senesinde büyük İskender'in ordusu tarafından yağma ve zulme uğramamak için aghlas kabilesi gerçekleştirmiş ve 19 binden fazla insan kendisini kasabanın içerisindeki yapılara hapsedip yakmıştır.
14. yüzyılda Kraliçe Padmini ile birlikte yaklaşık 700 kadın canına kıydı.
Padmawati olarak da bilinen Chittor Kraliçesi Rani Padmini, 14. yüzyılda düşman askerleriyle karşı karşıya geldiğinde kendisini şenlik ateşine atarak ölmeyi tercih etti.
Rani Karmavati olarak da bilinen prenses ve geçici hükümdar Rani Karnavati, Bahadır Şah komutasındaki Gucerat Sultanlığı ordusu Mewar Racalığı'nın başkenti Chittor'a giremeden kendini barutla kaplayarak ateşe verdi.
Karnavati ile birlikte 13 bin kadın da Jauhar uygulayarak yaşamını sonlandırdı.
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