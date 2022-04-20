KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti
KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.
DÜNYA 20.04.2022, 16:30
Başbakan Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat Tatar yanıt vermemişti. Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.
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Saatler 22.00'ı gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti. Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. Bu gelişmenin ardından KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi.
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