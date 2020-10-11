KKTC'de seçim ikinci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, 18.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi. KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız olmak üzere 11 aday yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk sonuçları duyurdu. İlk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73’ü açıldı. Açılan sandıklardan 9 bin 33 geçerli 314’ü geçersiz oy çıktı. İlk verilere göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ikinci sırada yer alırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman üçüncü sırada bulunuyor.

SANDIKLARIN YÜZDE 94'Ü AÇILDI

KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 94'ü açılırken oyların yüzde 32,51'ini elde eden Başbakan Tatar ilk sırada yer alıyor.

İKİNCİ TUR 18 EKİM'DE

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50'nin üzerinde hiç bir aday oy alamayınca, seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin 18 Ekim’de yapılacak ikinci turunda, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarışacak.