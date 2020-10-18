Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yaklaşık 65'e yakın katılım oldu.

SON SONUÇLARA GÖRE ERSİN TATAR YÜZDE 51,94 OY ALDI

KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 91'i açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 51,94'ünü, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 48,06'sını aldı.

ERSİN TATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı ailk açıklamada "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek" dedi.

BAKAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN KUTLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kutladı. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı KKTC'deki seçimler sonrası "Başbakan Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirildi. Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz" mesajını yayımladı.



KKTC'DE 10'NCU SEÇİM



Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Son dakika: KKTC'deki tarihi seçim sonuçlandı! Yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildi...

KKTC'de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı.

OY VERME İŞLEMİ SABAH 08.00'DE BAŞLADI

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarıştı.





11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

AKINCI OYUNU KULLANDI

KKTC Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Lefkoşa'da Şehit Ertuğrul İlkokulundaki 223 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Akıncı, seçim süreci boyunca çalışan basın mensuplarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında görev yapan sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve emniyet güçleriyle sandık başına gidecek vatandaşlara teşekkür etti.



Akıncı ayrıca, seçim sonuçlarının topluma, Ada'ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

TATAR: KATILIMIN YÜKSEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulunda, 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası açıklamalarda bulunan Tatar, 11 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimine yüzde 58 katılım olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ile yarıştığını söyledi.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, dünyanın gözü önünde özgür iradesini ortaya koymak suretiyle, önümüzdeki 5 yıl cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek olan kişiyi seçecektir. Mümkün olduğunca katılımın yüksek olmasını temenni ediyorum. Bu, çok önemli seçimdir. Bunun erken seçimi de olmaz. Bu, 5 yılda bir olan seçimdir. 5 yıllığına seçilecek olan cumhurbaşkanının, halkın iradesi ve yüksek katılımla seçilmesinde yarar vardır." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini iyi yönettiklerinden dolayı şu an için KKTC'de hemen hemen vakanın kalmadığına işaret eden Tatar, karantinada olanlar ve 7 günü dolduran vatandaşların, testlerinin negatif olarak sonuçlanmasının ardından oylarını kullanabileceklerini bildirdi.

Tatar, "Şu anda pandemi yok gibi bir durumdayız ama yine de maskeli, mesafeli ve sandık kurullarında da alınmış tedbirlerle ne kadar çağdaş ve özverili bir şekilde bu pandemiyi yönettiğimizi görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Tatar, "Kıbrıs Türk halkı artık bütünleştirici, uzlaşıcı ve herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişinin cumhurbaşkanlığı makamına oturmasıyla, gerginliğin artık arkada kalması, daha güzel ve güvenli günler için, geleceğe umutla bakabilmek için doğru kararı versin diyorum ben. Doğru kararın ne olduğunu da kampanya sürecinde anlatmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hiçbir zaman gerginlik siyaseti gütmediğini vurgulayan Tatar, her zaman uzlaşıcı, anavatan Türkiye ile iyi ilişkilere sahip ve Kıbrıs Türk halkının onurlu bir yaşama sahip olması için gerekenleri söylediğini belirtti.

OY KULLANMA İŞLEMİ 18.00'DA SONA ERDİ

Oy kullanma işlemi saat 18.00'de sona erdi, oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçildi.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yaptı.

RESMİ OLAMAYAN SONUÇLARA GÖRE ERSİN TATAR, YENİ CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu tarafından paylaşılan verilere göre, resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar, cumhurbaşkanı seçildi.