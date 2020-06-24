Klima çalıştırmak için solunum cihazı fişten çekilen COVID-19 hastası öldü

Indian Express'te yer alan habere göre Hindistan'ın kuzeyindeki Kota'daki bir hastanede 40 yaşında bir erkek hasta koronavirüs şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Kimliği açıklanmayan hasta, test sonucu pozitif çıkınca izolasyon koğuşuna transfer edildi.

Adamın hayatını kaybetmesinin ardından hazırlanan ölüm raporunda, akrabalarının hastaneye klima getirdiği ve onu takmak için solunum cihazının fişini çektiği bilgisi yer aldı.

Vice News'e konuşan hastane yetkilileri, COVID-19'un yayılmasını engellemek için ünitedeki klimaları devre dışı bırakıldığını söyledi.

Hastane yetkilileri tarafından, ölen kişinin yakınlarının, klimanın fişini takmak için izin almadığı ve hastanın ölümünün ardından, hastane personeline kötü davrandığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.