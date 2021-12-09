Kongo'da 40 mahkum firar etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kongo Central eyaletindeki Boma hapishanesinden 40 mahkumun firar ettiği bildirildi.
DÜNYA 09.12.2021, 21:25
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Boma Belediye Başkanı Marie Jose Niongo Nsuami, Boma Hapishanesi yakınlarında düzenlenen törenden gelen müzik sesinden faydalanan 40 mahkumun hapishaneden kaçtığını açıkladı.
Nsuami, 8 firari mahkumun yakalandığını 1’inin ise kaçarken yaralandığını duyurdu.
Aynı hapishaneden kaçışlar
KDC doğusundaki Beni şehrinde bulunan Beni Hapishanesi'nden, 20 Ekim 2020’de yaklaşık bin 300 mahkum kaçmıştı.
Yine aynı cezaevinden 2019’da 900 mahkum firar etmişti.
Ülkede bulunan hapishanelerde yeterince güvenlik önlemi alınmadığı için sık sık firar vakası yaşanıyor.
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