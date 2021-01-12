Kongo'da gemi battı: 25 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusu Tshopo Nehri'nde bir gemi battı. Aşırı yük nedeniyle batan gemide 25 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
DÜNYA 12.01.2021, 22:52
Tshopo Eyaleti Vali Yardımcısı Maurice Abibu Sakapela, Kisangani'den Basoko'ya giden bir geminin aşırı yük nedeniyle battığını söyledi.
Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, kayıp 19 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Geçen yıl 2 aylık sürede 73 kişi ölmüştü
Kazaların genellikle ulaşımda kullanılan küçük motorlu ahşap teknelerin navigasyon standartlarına uymaması sebebiyle gerçekleştiği ülkede eylül-ekim 2020'de 73 kişi gemi kazasında hayatını kaybetmişti.
Özellikle yoğun mevsimsel yağışların olduğu dönemde yaşanan kazalara, teknelerin bakımsız olması ve kapasitelerinin üstünde yolcu almaları sebep oluyor.
KDC'de yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle halk ulaşım için genellikle nehirleri kullanıyor.
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