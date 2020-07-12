Korona'dan korunmak için astronot oldular

Koronavirüs'ün yeni merkezlerinden olan Brezilya'da hastalıktan korunmak için ilginç yöntemler uygulanıyor. Onlardan biri de yaşlı bir çiftin astronot kıyafetiyle brezilya sokaklarında gezmesi oldu.

ASTRONOT KIYAFETİ GİYDİLER

Ülkenin dünyaca ünlü sahillerinden biri olan Copacabana ise ilginç görüntülere sahne oldu.Tercio Galdino (66) ve Aliceia Galdiono (65) çifti corona virüsten korunmak için astronot kıyafeti giydi. Sokaklarda astronot kıyafetiyle gezen çifti, çevredekiler şaşkın gözlerle seyretti.

BREZİLYA'DA KORONAVÜRS

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1071 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1071 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 71 bin 469’a, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 366 bin 890 vaka ve 17 bin 702 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 100 bin 873 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.