Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü

Çin'in Wuhan kentinde çıktığı belirtilen koronavirüs şu ana kadar dünya genelinde 4 milyonun üzerinden can aldı. Yüz milyonlarca insanın da hastalanmasına neden olan virüsün, ilk çıktığı yerle ilgili araştırmalar aralıksız devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirilen çalışmada, virüsün ilk çıktığı yerle ilgili Avrupa şüphesi üzerinde duruluyor.

BOĞAZ AĞRISI VE CİLT LEZYONLARI

DSÖ liderliğindeki ekip ekip, dikkatlerini gizemli bir İtalyan kadının vakasına çevirdi. 25 yaşındaki hasta, Çin'in Wuhan şehrinde koronavirüsün tespit edilmesinden bir ay önce, Kasım 2019'da boğaz ağrısı ve cilt lezyonları şikayetiyle Milano'daki bir hastaneyi ziyaret etti.

KORONAVİRÜS İZLERİNE RASTLANDI

NTV'de yer alan habere göre, bu yılın Ocak ayında yayınlanan araştırma, kadın tarafından bırakılan bir deri örneğinde altı aydan fazla bir süre sonra test edildiğinde koronavirüs izlerine rastlandığını buldu.

İLK VAKADAN ÇOK ÖNCE DOLAŞIMA GİRDİ

Bilim insanları, söz konusu kadının vakasının, Wuhan'ın Huanan deniz ürünleri pazarında Aralık 2019'da ilk koronavirüs 9 vakasının görülmesinden çok daha önce virüsün başka ülkelerde dolaştığını gösterdiğini söyledi.

SADECE 25 YAŞINDA OLDUĞU BİLİNİYOR

Ayrıca kadının vakasının incelenmesinin salgının işleyişinin ortaya çıkması için önemli olduğu belirtildi. Ancak, araştırmacıların önündeki tek engel, kadının kimliğinin kimse tarafından bilinmemesi. Kadının sadece 25 yaşında olduğu biliniyor.

KADINI TEDAVİ EDEN DOKTORUN HAYATINI KAYBETMESİ İŞLERİ ZORLAŞTIRDI

Wall Street Journal, kadını tedavi eden Milan'daki Policlinico hastanesi ve Milano Üniversitesi'nin kadına dair kayıtlara sahip olduğunu ancak kişisel bilgileriyle ilgili ayrıntılara sahip olmadığını yazdı. Genç kadını tedavi eden dermatolog Raffaele Gianotti'nin ise Mart ayında hayatını kaybettiğini belirledi.

DİĞER ÜLKELERE DE TAVSİYEDE BULUNULDU

DSÖ ekibi ise kadının izini sürmek için yola koyuldu. Araştırmacılar, teyit edilen ilk Wuhan vakasından önceki diğer ülkelere de olası koronavirüs vakalarının araştırılmasını tavsiye etti. Daha önceki şüpheli vakaların incelenmesinin, virüsün erken yayılmasının zaman çizelgesini belirlemeye yardımcı olabileceği aktarıldı.