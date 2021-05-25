Koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olmuştu! Shakespeare hayatını kaybetti
İngiltere'de Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk olarak yaptıran 81 yaşındaki William Shakespeare hayatını kaybetti.
DÜNYA 25.05.2021, 22:17
İngiltere'de dünya basınının dikkatini çeken bir ölüm gerçekleşti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ikinci dozunu ilk yaptıran kişi olarak tarihe geçen 81 yaşındaki William Shakespeare, kısa bir hastalık sürecinin ardından aşı yaptırdığı hastanede hayatını kaybetti.
MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU
İngiltere vatandaşı William Shakespeare, 8 Aralık'ta Pfizer/BioNTech aşısını olan ikinci kişi olarak küresel ölçekte medyanın gündemine oturmuştu.
Shakespeare'in 81 yaşındaki Coventry and Wrcikshire Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi
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