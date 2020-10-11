Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 37 milyon 543 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 80 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı 28 milyon 170 bini geçti.

ABD'DE GÜNLÜK VAKA YENİDEN 50 BİNİN ÜZERİNDE

ABD, covid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Ülkede günlük vaka sayısı, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 3 gün üst üste 50 binin üzerine çıktı.

FRANSA'DA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

RUSYA'DA EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 13 bin 634 yeni vaka ile en yüksek günlük rakam görüldü.

Belçika'da Kovid-19 vakaları rekor seviyede

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da yeni vaka sayısı yüzde 89 artarak salgının en şiddetli görüldüğü bahar aylarını katlayarak rekor seviyeye ulaştı.