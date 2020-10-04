Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 34 milyon 667 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 30 bini, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 778 bini aştı.

FRANSA VE İNGİLTERE'DE EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

Fransa ve İngiltere'de yeni tip korona virüs vaka sayıları salgının başında bu yana günlük artış bakımından en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saatte Fransa'da 16 bin 972 yeni vaka ve İngiltere'de 12 bin 872 yeni vaka tespit edildi.

UMRE ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLADI

Suudi Arabistan yönetiminin korona virüs tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.