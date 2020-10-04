Koronavirüs salgınında son 24 saat
Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeleri sizler için derledik.
DÜNYA 04.10.2020, 15:21 04.10.2020, 16:58
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 34 milyon 667 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 30 bini, iyileşenlerin sayısı 25 milyon 778 bini aştı.
FRANSA VE İNGİLTERE'DE EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI
Fransa ve İngiltere'de yeni tip korona virüs vaka sayıları salgının başında bu yana günlük artış bakımından en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saatte Fransa'da 16 bin 972 yeni vaka ve İngiltere'de 12 bin 872 yeni vaka tespit edildi.
UMRE ZİYARETLERİ YENİDEN BAŞLADI
Suudi Arabistan yönetiminin korona virüs tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı.
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|7
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|7
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|7
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|6
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|5
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|1
|Takımlar
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|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
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|8
|5. Samsunspor
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|8
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|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
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|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
|14. Ümraniye
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|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
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|9
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|9
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|7
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|7
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|6
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|6
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|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
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|4
|3
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|3
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|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2