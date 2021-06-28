Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak normale dönen ilk ülkelerden biri olan Avustralya yeniden kabusu yaşıyor. Avustralya'da başta en popüler şehir Sydney olmak üzere birçok bölgede salgın başladı, birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ÖLÜMCÜL VİRÜS ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Yetkililer çok yüksek bulaşıcılık oranına sahip olan ve ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantının ülke genelinde yaygın olduğunu açıkladı.

Kuzey, Queensland ve Batı Avustralya bölgelerinde vaka sayılarının arttığına dikkat çekilirken, aylar sonra ilk kez ülkenin farklı bölgelerinde aynı zamanda koronavirüs vakalarında artış yaşandı.

"YENİ BİR FAZ YAŞIYORUZ"

Eyalet ve bölge liderlerinin bugün Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüşeceği belirtilirken, Sydney'de Delta varyantı vaka sayısı 128 olarak açıklandı. Hazine Bakanı Josh Frydenberg, Covid-19'la mücadelede kritik bir döneme geçildiğini açıklayarak, "Bence salgında yeni bir fazı yaşıyoruz. Çok daha bulaşıcı olan Delta varyantıyla mücadele ediyoruz" dedi.

Sydney ve Darwin ile birlikte dört eyalette sokağa çıkma yasağı getirilirken New South Wales eyaletindeki sokağa çıkma yasaklarının genişletileceği belirtildi. Birçok işletme ve restoran kapatılırken ülkenin kuzeyinde de vaka sayısının arttığı belirtildi. Bölgede özellikle madenlerde vaka sayısının yüksek hızla arttığı belirtildi.

"VİRÜS NE YAPTIĞIMIZI ANLIYOR"

Öte yandan vaka sayısının artmasıyla birlikte Avustralya-Yeni Zelanda arasında oluşturulan karantinasız seyahat balonu da askıya alındı. Yetkililer Nisan ayında başlayan seyahat balonu uygulamasının askıya alındığını duyurdu.

New South Wales Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Delta varyantının çok güçlü ve tehlikeli bir düşman olduğunu söyledi. Hazzard, "Salgını önlemek için ne kadar farklı adımlar atsak da virüs bizim ne yaptığımızı anlıyor ve karşı saldırıya geçiyor" dedi.

Hazard, koronavirüs aşısı olanların daha güvende olduklarını da söyleyerek, "Eğer aşılıysanız Covid-19 bulaşma riski çok daha düşük" dedi. Ülkede resmi verilere göre yetişkin nüfusun sadece yaklaşık yüzde 5'i iki doz aşı oldu. Nüfusun yaklaşık yüzde 30'u ise Pfizer ya da AstraZeneca'nın ilk doz aşısını oldu.

TÜRKİYE'DE "ERKEN Mİ NORMALLEŞİYORUZ?" KAYGISI

Öte yandan delta varyantının dünya üzerinde etkisini artırması 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaları kaldıracak olan Türkiye'de de endişe yarattı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı delta varyantıyla ilgili haberlerin patlamasının akabinde "Biraz erken mi normalleşiyoruz?" sorusunu sormaya başladı.