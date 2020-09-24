Kötü haberler peş peşe geliyor! Devlet başkanları bizzat açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde Kasım 2019'da ortaya çıkan ve yaklaşık 1 senede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 120 bini, ölü sayısı ise 982 bini geçti. İyileşen sayısı ise 23 milyon 700 bini aştı.

ÜLKE ÜLKE SON DURUM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1129 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 91 bin 149'a yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 508 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, eylül başından bu yana üst üste günlük vaka rekorlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 732 bin 518'e çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 869 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 138 bin 977'ye, vaka sayısı da 33 bin 281 artarak 4 milyon 624 bin 885'e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 601 artarak 74 bin 949'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 786 artışla 710 bin 49'a çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 510 bin 237 kişi iyileşti.

12 TEMMUZ'DAN SONRA REKOR

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 595 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 128 bin 836'ya ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 12 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye geldi. Ülkede son bir günde ölü sayısı 149 artarak 19 bin 948’e, iyileşen sayısı 6 bin 130 artarak 929 bin 829'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 521 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 15'e, vaka sayısının da 436 bin 319'a çıktığını aktardı.

AB'DEN "ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB), ikinci dalga tam anlamıyla başlamadan önce, ülkelere daha sıkı önlemler alması için çağrıda bulundu.

KANADA'DA İKİNCİ DALGA BAŞLADI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, televizyondan ulusa seslenerek şu anda Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşayan Kanada'nın ilkbahardan çok daha kötü geçebilecek sonbahar sezonunun eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Kanada'da 13 Mart'ta sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladığında günlük vaka sayısının 47 olduğuna, 22 Eylül Salı günü itibarıyla bu rakamın 1000'in üzerine çıktığına işaret eden Justin Trudeau, "Bugünün veya yarının rakamlarını değiştiremeyiz. Onlar 2 hafta önce ne yaptığımız ya da yapmadığımızla belirlenmiş durumda. Ancak ekim ayında ve kışın olacağımız yeri değiştirebiliriz. Büyük olasılıkla Şükran Günü'nde bir araya gelemeyeceğiz. Öte yandan, Noel'de şansımızı deneyebiliriz. Birlikte ikinci dalgayı kontrol altına almaya gücümüz var" diye konuştu. Kanada Başbakanı halka maskelerini takmaları ve Kovid-19 pozitif çıkan biriyle yakın temas edip etmediklerini öğrenmek için hükümetin uygulamasını indirmeleri çağrısında bulunurken, salgın sırasında ekonomiyi ve Kanadalıları "ne pahasına olursa olsun" destekleyeceklerini kaydetti. Kanada'da Kovid-19 nedeniyle 9 bin 243 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 147 bin 753.

JOHNSON: İKİNCİ DALGANIN GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz" dedi.

RUHANİ'DEN AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkedeki Kovid-19 salgınında yeni dalgalarla karşılaşılması halinde kısıtlamalara başvuracaklarını söyledi. Ruhani, şehirlerarası seyahatlar, metro seferleri başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun ve sağlık talimatlarına riayet edilmemesinin virüsün yayılma hızını artırdığını belirterek, tekrarlanan uyarılara rağmen kurallara uymayan ve halkın sağlığını tehlikeye atan kişilerin cezalandırılması talimatı verdi.