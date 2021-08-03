Kudüs’te ormanlık alanda yangın çıktı
İsrail’e bağlı Shorish bölgesindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangınlar, kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DÜNYA 03.08.2021, 18:11
Kudüs’te, İsrail’e bağlı Shorish yerleşim bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 15 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
KARA YOLUNDA YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ
Büyüyen yangın sebebiyle gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.
Kudüs kara yolunda yoğunluk meydana geldi.
Yangın anları, trafikte seyir halinde olan sürücülerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.
“ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR”
İsrail Kudüs İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Karadan 9 itfaiye ve kurtarma ekibi yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın çeşitli yönlerden ve güçlü bir şekilde büyüyor. Olay yerine takviye ekipler ve yangın söndürme uçakları istedik.”
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