Kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, kullanılmayan taksiler sebze bahçesine dönüştürüldü.
DÜNYA 13.09.2021, 12:02 13.09.2021, 12:53
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) olumsuz etkilediği sektörlerden birinin de taksicilik olduğu ülkede bir taksi şirketinin sahibi, çalışanlarının araçları sebze yetiştirmek için kullanmasına izin verdi.
Çalışanlar böylelikle kendi yetiştirdikleri sebzeleri elde ederken aynı zamanda stresten de uzaklaşıyor.
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