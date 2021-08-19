Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar
Taliban'ın stadyumda dört komutanı idam ettiği haberlerinden sonra şimdi de Afgan vatandaşların tarafından toplu bir şekilde kurşuna dizip çukura atıldığı görüntüler ortaya çıktı.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili tüyler ürperten haberler gelmeye devam ediyor. Bu sabah Taliban tarafından bu sabah stadyumda dört komutanın idam edildiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
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aksutv haber
Kaos ortamının hakim olduğu Afganistan'da son olarak Taliban tarafından bazı Afganların kurşuna dizilip toplu bir şekilde kazılan çukura atıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Yerel medya, fotoğrafların çekildiği yerin Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar yakınları olduğunu bildirdi.
HALK, KAÇMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR
Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmış, sivil halk ise sınırlara ve havalimanına akın etmişti. Uçakların tekerleklerine ve iniş takımlarına tutunan Afganlar, bu şekilde ülkeden kaçmanın yollarını denemişti. Hatta bu nedenle 3 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.
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