Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar

Taliban'ın stadyumda dört komutanı idam ettiği haberlerinden sonra şimdi de Afgan vatandaşların tarafından toplu bir şekilde kurşuna dizip çukura atıldığı görüntüler ortaya çıktı.

DÜNYA 19.08.2021, 16:06
Kurşuna dizdikleri Afganları çukura attılar

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'la ilgili tüyler ürperten haberler gelmeye devam ediyor. Bu sabah Taliban tarafından bu sabah stadyumda dört komutanın idam edildiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

aksutv

aksutv haber

Kaos ortamının hakim olduğu Afganistan'da son olarak Taliban tarafından bazı Afganların kurşuna dizilip toplu bir şekilde kazılan çukura atıldığı görüntüleri ortaya çıktı. Yerel medya, fotoğrafların çekildiği yerin Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar yakınları olduğunu bildirdi.

HALK, KAÇMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçmış, sivil halk ise sınırlara ve havalimanına akın etmişti. Uçakların tekerleklerine ve iniş takımlarına tutunan Afganlar, bu şekilde ülkeden kaçmanın yollarını denemişti. Hatta bu nedenle 3 kişi uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.

#Taliba #Afgan #AksuTV #aksutv haber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 19 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:37
Öğle 12:43
İkindi 16:30
Akşam 19:39
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Altay 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Karagümrük 1 3
6. Alanyaspor 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Hatayspor 1 1
10. Antalyaspor 1 1
11. Göztepe 1 1
12. Kasımpaşa 1 1
13. Gaziantep FK 1 0
14. Adana Demirspor 1 0
15. Sivasspor 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Rizespor 1 0
19. Kayserispor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 1 3
2. Eyüpspor 1 3
3. Menemenspor 1 3
4. Bandırmaspor 1 3
5. Manisa FK 1 3
6. Balıkesirspor 1 3
7. Adanaspor 1 1
8. Altınordu 1 1
9. Ankara Keçiörengücü 1 1
10. Bursaspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Tuzlaspor 1 1
13. Samsunspor 0 0
14. İstanbulspor 1 0
15. Boluspor 1 0
16. Gençlerbirliği 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Liverpool 1 3
4. West Ham 1 3
5. Everton 1 3
6. Brentford 1 3
7. Watford 1 3
8. Brighton 1 3
9. Leicester City 1 3
10. Tottenham 1 3
11. Aston Villa 1 0
12. Burnley 1 0
13. Man City 1 0
14. Wolverhampton 1 0
15. Newcastle 1 0
16. Southampton 1 0
17. Arsenal 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Norwich City 1 0
20. Leeds United 1 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Barcelona 1 3
4. Atletico Madrid 1 3
5. Valencia 1 3
6. Cádiz 1 1
7. Levante 1 1
8. Mallorca 1 1
9. Real Betis 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Elche 1 1
12. Espanyol 1 1
13. Granada 1 1
14. Osasuna 1 1
15. Villarreal 1 1
16. Celta de Vigo 1 0
17. Getafe 1 0
18. Real Sociedad 1 0
19. Deportivo Alaves 1 0
20. Rayo Vallecano 1 0