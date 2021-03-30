Küvete giren genç kadın, hatasının bedelini hayatıyla ödedi
Rusya, trajik bir şekilde hayatını kaybeden genç kadını konuşuyor. Anastasia Scherbinina, banyodayken telefonunu düşürdü ve korkunç bir elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
DÜNYA 30.03.2021, 14:47 30.03.2021, 14:52
Genç kadının Rusya'nın Novosibirsk kentindeki evinde, banyodayken telefonunu şarj ettiği ve bir yandan selfie çekmeye çalıştığı düşünülüyor. Anastasia, daha önce bir milletvekilinin yardımcısı olarak çalışmıştı.
Banyoda telefon kullanan gençlerin art arda elektrik çarpması sonucu ölümleri sonrasında Rus yetkililer ve polis yetkilileri peş peşe uyarılarda bulunmuştu.
Telefonunu şarj olurken küvete düşüren Rus kadın, elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.
Şoke eden olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken Rus yetkililer telefon merakı nedeniyle benzer vakaların artması nedeniyle yeni önlemler alarak uyarılar yayınladı.
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