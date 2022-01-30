Kuzey Kore yedinci füze denemesini yaptı

Güney Kore ordusunun açıklamasına göre, Kuzey Kore bu ay yedinci kez balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Deneme, Japonya Denizi'nde gerçekleşti.

Fırlatma, Kuzey Kore'nin perşembe günü denize iki kısa menzilli balistik füze fırlatmasından üç gün sonra geldi.

Kuzey Kore ayrıca, nükleer “savaş caydırıcılığını” güçlendirme ve daha güçlü silahlar inşa etme sözü verdi.

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA

Japonya Hükümet Sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Sözcü, füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirtti.