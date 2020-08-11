Lübnan'daki patlamada can kaybı artıyor

Daha önce 163 olarak bildirilen ölü sayısı, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 171 olarak güncellendi.

Olayda 6 bin kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr ise patlama sonucu 50'si tarihi, 8 bin binada hasar oluştuğunu bildirmişti.