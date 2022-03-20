Lviv'de yön tabelaları kapatılmaya başlandı
Ukrayna’nın Lviv şehrinde Rus saldırıları ihtimaline karşın şehrin girişinde bulunan yön tabelaları kapatılmaya başlandı.
DÜNYA 20.03.2022, 10:25
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş 25. gününde devam ederken, Ukrayna’nın Lviv şehrinde saldırılara karşılık savunma hazırlıkları sürüyor.
Şehrin dışında bulunan yön tabelaları Rus saldırıları ihtimaline karşın kapatılmaya başlandı.
RUS ASKERLERİNE YÖN BULMA SORUNU YAŞATMAK İÇİN ENGELLENİYOR
Bu sayede Rus askerlerinin gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor.
Daha önce Kiev'de gerçekleşen saldırıların ardından şehirdeki yön tabelaları kapatılmıştı.
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