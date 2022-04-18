Lviv Valisi: Dört füze saldırısı gerçekleşti
Ukrayna'nın Lviv kenti Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Dnipropetrovsk ve batıdaki Lviv bölgelerinde patlamalar meydana geldi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ölü veya yaralı olup olmadığı hakkında bilgi yer almadı.
Lviv Valisi Makysm Kozytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada Lviv bölgesinin dört füzeyle vurulduğunu duyurdu.
AB'den Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bild gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna'ya ağır silahların verilmesinden yana olup olmadığına ilişkin soru üzerine "Ağır ve hafif silahlar arasında ayrım yapmıyorum. Ukrayna'nın kendini savunması için ihtiyaç duyduğu ve kullanabileceği şeyleri alması gerekiyor" ifadesini kullandı.
AB'ye üye ülkelere Ukrayna'ya hızlı silah sağlama çağrısında bulundu.
"Tüm üye ülkeler için geçerli olan şey, kim yapabiliyorsa (silahları) hızlı tedarik etmeli, çünkü Ukrayna ancak o zaman Rusya'ya karşı acil savunma mücadelesinde başarılı olur."
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