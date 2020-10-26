Macron 3 dilde tweet atıp 'boykotu dururun' çağrısı yaptı!

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Fransız liderin İslam ve Müslümanlara yönelik sözlerini eleştirmiş Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısı yapmıştı. Macron'un söylemlerinin ardından sosyal medyada da büyük yankı uyandıran ve geniş kitlelere yayılan boykot çağrıları sonrası Macron 3 dilde tweet atarak 'boykotu durdurun' dedi.

İslam dünyasını hedef alan açıklamalar Müslümanları Fransız ürünlerine boykota yönlendirmişti. Katar, Ürdün ve Kuveyt, Fransa'ya ait ürünleri raflardan indirip ülkeyi de turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkarmıştı.

MACRON 3 DİLDE TWEET ATTI

Sosyal medya hesabından 3 dilde tweet atan Fransız lider Macron "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerine yer verdi.