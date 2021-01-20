Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi

İspanya’nın başkenti Madrid’de şiddetli bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir evde meydana gelen patlama, bölgede ciddi hasara neden olurken, patlamanın yaşandığı ev adeta yok oldu.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, ölü veya yararlıların sayısından endişe ediliyor.

Bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edilirken patlamaya ilişkin bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre patlamanın, Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldiği tespit edildi.

GAZ KAÇAĞI İDDİASI

AA'nın haberine göre ise, binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi. Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.

Patlamada en az 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Binanın yanındaki yaşlı bakımevinde kalanlar tahliye edildi.

Yaralı sayısı henüz bilinmiyor.