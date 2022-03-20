Mariupol'de okul vuruldu, 400 kişi enkaz altında kaldı

Rus ordusunun Ukrayna’da sığınak olarak kullanılan okulu vurması sonucu 400 kişi enkaz altında kaldı.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor.

Sivil bölgeleri de hedef alan Rusya, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombalarla vurdu. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" denildi.

RUSYA İLK DEFA KİNJAL FÜZESİ KULLANILDIĞINI AÇIKLADI



Rusya, Ukrayna'ya saldırısında ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı.



Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesinde füze ve uçak mühimmatı için kullanılan büyük bir yeraltı deposu hedef alındı.Bakanlık deponun hipersonik füzelerle imha edildiğini bildirdi.



Ayrıca Odessa yakınlarında Ukrayna ordusuna ait radyo ve keşif merkezlerinin de hedef alındığı belirtildi.

Çatışmalar sürerken Ukrayna Savunma bakanlığı, Azak Denizi'ne erişimi geçici olarak kaybettiklerini açıkladı. Rus kuvvetlerinin Mariupol'daki kuşatmayı sıkılaştırdığı vurgulandı.



Bununla birlikte, Mİkolayiv'de Ukraynalı askerlerin barındığı bir kışlaya füze saldırısı düzenlendi. Saldırı gerçekleştiğinde kışlada yaklaşık 200 askerin uyuduğu açıklandı. Enkaz alanında kurtarma çalışmalarının sürdüğü, onlarca askerin öldüğü bildirildi.



SİVİLLERİN TAHLİYESİ SÜRÜYOR



Diğer taraftan, Ukrayna ve Rusya, insani yardımların ulaşması ve sivillerin ayrılabilmesi için 10 insani koridor kurulması konusunda anlaştı. İnsani koridorların liman kenti Mariupol, Kiev bölgesindeki kasabalar ve Luhansk'taki birçok noktayı kapsadığı bildirildi.



Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Kiev ve Luhansk'taki koridorların çalıştığını ancak Mariupol'de Rus birliklerinin otobüslerin geçmesine zorluk çıkardığını söyledi.

Mariupol'den çıkabilen siviller ise Zaporijya kentine ulaştı.



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verilerine göre 24 Şubat-18 Mart tarihleri arasında 3 milyon 328 bin 692 mülteci komşu ülkelere geçti.



Bu kişilerin yarısından fazlası Polonya'ya 500 bin kadarıysa Romanya'ya sığındı.



Donetsk ve Luhansk bölgelerindense 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.



BM verilerine göre , 24 Şubattan bu yana en az 847 sivil hayatını kaybetti. 1399 sivil de yaralandı. Bu sayıların tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği belirtildi. Savaştan kaçmayı başaran sivilleri ise zorlu şartlar bekliyor.



Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Palanca köyünde kurulan kamp alanında ise sığınmacılar dondurucu soğukla mücadele ediyor.



ZELENSKİ: UKRAYNA'DA 11 PARTİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU



Diğer taraftan, Zelenski sosyal medya hesabından halka seslendi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin, sıkıyönetim dönemi boyunca bazı siyasi partilerin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini belirtti. Ukrayna lideri, bu çerçevede 11 partinin faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı. Zelenski, Mariupol kentine düzenlenen Rusya saldırılarının ise tarihe "savaş suçu" olarak geçeceğini söyledi. Mariupol şehir konseyiyse binlerce kent sakininin Rus topraklarına sürüldüğünü açıkladı.