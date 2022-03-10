Mariupol'de ölü sayısının 1200'ü geçtiği bildirildi!

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşta dün Azak Denizi kıyısında bulunan Mariupol kenti Rus güçlerinin yoğun ateşi altında kaldı. Yerel kaynaklar 15 günde toplam 1200 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede hayatını kaybeden kişiler için toplu mezarların kazılmaya başlandığı açıklandı.

SALDIRI SONRASI ÖLEN İNSANLAR İÇİN TOPLU MEZARLAR KAZILDI

Mariupol'de morgların dolması ve evlerde çok sayıda ceset bulunması nedeniyle yetkililer definleri toplu mezarlara yapmaya karar verdi. Kentin merkezinde bulunan bir mezarlığa 25 metre uzunluğunda bir çukur kazıldı ve cesetler buraya yerleştirildi. Bazıları battaniye, bazıları ise plastik poşetlere sarılan 40 ceset salı günü, 30 ceset de çarşamba günü toplu bir şekilde gömüldü.

RUSYA MARIUPOL'E YÖNELİK SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rus güçleri Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde bir kadın doğum hastanesini vurdu. Saldırı sonrası aralarında doğum sancısı çeken kadınların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Hava saldırılarıyla şehirdeki altyapı yok edilirken, Mariupol sakinlerinin gıda, su, elektrik ve doğalgaza erişimleri bulunmuyor.