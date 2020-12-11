Merkel'den Türkiye açıklaması
AB Liderler Zirvesi'nin sonunda ülke başkanlarının düzenlediği basın toplantısına Türkiye ile ilgili açıklamalar damga vurdu.
DÜNYA 11.12.2020, 14:02 11.12.2020, 14:04
AB dönem başkanlıkları sırasında, Türkiye ile daha olumlu ilişkilere sahip olma umuduyla çalıştıklarını anlatan Almanya Başbakanı Angela Merkel, martta düzenlenecek gelecek zirve için AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i Türkiye ile ilişkiler hakkında rapor hazırlamakla görevlendirdiklerini söyledi.
AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın talep ettiği Ankara'ya silah ambargosu konusunda da konuşan Şansölye, "Türkiye'ye silah ihracatının NATO üyeleri arasında ve yeni ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tartışılması konusunda hemfikir kaldık" ifadelerini kullandı.
Macron ise, "Türkiye ile diyaloğa açığız" dedi.
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