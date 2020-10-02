Merkel'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini vurguladı.

DÜNYA 02.10.2020, 14:53
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Merkel'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de ikinci günü yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bir açıklama yaptı.

Merkel açıklamasında, "AB-Türkiye anlaşmasını Türkiye ile yeniden tartışmak istiyoruz. Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın haklarına saygı duyulması gerektiğini ancak Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediğimizi netleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Merkel, Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir ajandaya dönülmesi için gereken her şeyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Merkel, Dağlık Karabağ için ise "Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes ilan edilmesini istiyoruz" dedi.

#Almanya Başbakanı Angela Merkel #Doğu Akdeniz #Türkiye
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