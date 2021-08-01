Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu madalya almayı garantiledi

Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Buse Naz, Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'la mücadele etti.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan 25 yaşındaki milli boksör, ilk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan aldı. İkinci rauntta Buse Naz, rakibine vurduğu kroşelerle net bir üstünlük yakaladı ve 5 hakemin de tam puanını aldı.

Son rauntta temkinli olan ve üstünlüğünü koruyan Buse Naz Çakıroğlu, adını yarı finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Tokyo'da kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu.

Buse Naz Çakıroğlu'nun rakibi Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang oldu.

Yarı final 4 Ağustos'ta

Buse Naz yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu müsabakayı diğer milli boksörlerle heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık Buse Naz'ı motive etmek için tezahüratta bulundu.

"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz"

Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamadaTürkiye'de yaşanan yangın felaketini üzüntüyle takip ettiklerini anlatan Buse Naz, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki durumdan dolayı biraz buruğuz. Her şeyden önce artık bu madalyayı almak bir milli mesele. Biz ülkemiz için buradayız ve istediğimizi alacağız.

Çok sevinçli paylaşımlar yapmak istemiyorum. Ülke olarak hem iç cephe hem de dış cepheyle savaşıyoruz. Oldukça üzücü bir durum. Umarım buradan güzel sonuçlarla dönerek, Türk halkını bir nebze de olsa mutlu ederiz."

Madalyayı garantilediği için de çok duygulandığını aktaran Buse Naz, "Önemli, tarihi bir başarıya imza attık. İlk olimpiyatımda altın madalya kazanmak istiyorum.

Dünya Şampiyonası'nda finali kaybettikten sonra çok kararlıydım. Orada yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü burada telafi etmeliyim. Çok istekliyim. İnşallah altın madalya olacak." diye konuştu.

Okçulukta altın madalya elde eden Mete Gazoz'un Olimpiyat Köyü'ndeki karşılaşa törenine de değinen başarılı boksör, "Mete'nin karşılama törenini maçım erken saatte olduğu için balkondan izlemek durumunda kaldım.

Sabah hocama da söyledim, çok ağladım. Yanımdakilere 'Ben gözyaşlarımı tutamıyorum, Mete'nin annesini düşünemiyorum' dedim. Genç yaşında çok büyük bir ilke imza attı. Dışarıda da çok tatlı ve düzgün bir insan. Başarılarına umarım devam eder." değerlendirmesinde bulundu.