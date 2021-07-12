Milyonda bir görülen olay! Havada uçan golf topuna yıldırım çarptı, o anlar kamerada

ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez fırtınalı bir havada golf oynuyordu.

O ANLAR KAMERADA

Genç golfçü Gomez'in topa vurduğu sırada havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

YILDIRIMIN KENDİSİNE DENK GELMEMESİNE SEVİNDİ

Milyonda bir yaşanabilecek olayın ardından duygularını paylaşan Gomez, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.