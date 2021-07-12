Milyonda bir görülen olay! Havada uçan golf topuna yıldırım çarptı, o anlar kamerada
ABD'nin Texas eyaletinde fırtınalı havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez, adeta milyonda bir yaşanacak olaya tanık oldu. Genç golfçü Gomez'in topa vurduğu sırada havadayken yıldırım çarptı. Şaşkınlık veren olay, arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.
DÜNYA 12.07.2021, 11:44 12.07.2021, 12:21
ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez fırtınalı bir havada golf oynuyordu.
O ANLAR KAMERADA
Genç golfçü Gomez'in topa vurduğu sırada havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.
YILDIRIMIN KENDİSİNE DENK GELMEMESİNE SEVİNDİ
Milyonda bir yaşanabilecek olayın ardından duygularını paylaşan Gomez, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.
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