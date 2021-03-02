Yerel medyaya açıklamalarda bulunan Niamrin, “Böylesine büyük bir parça bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım bana para getirir. Evimde güvende tutuyorum ve yerel belediyeden kontrol etmeleri için gelip bakmalarını istedim.” ifadelerine yer verildi.
Milyonluk balina kusmuğu buldu
Sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüş yapan bir kadının bulduğu balina kusmuğunun 185 bin sterlin değerinde olabileceği ifade edildi.
DÜNYA 02.03.2021, 11:57
Tayland’ın Nakhon Si Thammarat ilindeki sahilde bulunan evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Siriporn Niamrin (49), su kenarında büyük bir cisim gördü.
Cismi inceleyen Niamrin, bunun bir balina kusmuğu olabileceğinin farkına varınca onu alarak evine götürdü.
Bulduğu cismi komşularına gösteren Niamrin, cismin ambergis olarak da bilinen oldukça nadir görülen balina kusmuğu olduğunu anladı.
YİNE DE UZMANLARIN TEYİT ETMESİ GEREKİYOR
Yerel medya, parfüm endüstrisinde kullanılan ve oldukça nadir olan balina kusmuğunun gerçek olup olmadığının uzmanlar tarafından teyit edilmesi gerektiğini yazdı.
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