Mısır'da 60 kişiyi taşıyan otobüs devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Mısır’da 60 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
DÜNYA 05.09.2021, 12:42
Mısır'da gece saatlerinde Şarm El-Şeyh kentinden Kahire'ye giden 60 yolcunun bulunduğu otobüs Süveyş-Kahire yolunda devrildi. Olay yerine gönderilen 30 ambulansın yaralıları hastaneye kaldırdığı öğrenildi.
Sağlık yetkililerinden yapılan açıklamada, kaza sonucu 2'si çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kaza sonrası trafiğe kapatılan otoyolun yeniden açıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Mısır'da her yıl ortalama 12 bin kişi trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor.
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