Mısır'da terör saldırısı

Mısır Ordusu saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Süveyş Kanalı’nın doğusundaki su pompalama tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandı.



Çatışmada, 1’i subay 11 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı. Açıklamada çatışmanın ardından Sina’da boşaltılmış bir bölgede teröristlerin kuşatıldığı bilgisine yer verildi.



Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı