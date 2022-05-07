Mısır'da terör saldırısı
Mısır'da Süveyş Kanalı'nın doğusuna düzenlenen terör saldırısında 11 asker hayatını kaybetti. Saldırganlar, kanalın doğusundaki su sevkiyat istasyonunu hedef aldı.
DÜNYA 07.05.2022, 21:19
Mısır Ordusu saldırı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Süveyş Kanalı’nın doğusundaki su pompalama tesisine saldırı girişiminde bulunan bir grup terörist ile sıcak çatışma yaşandı.
Çatışmada, 1’i subay 11 asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı. Açıklamada çatışmanın ardından Sina’da boşaltılmış bir bölgede teröristlerin kuşatıldığı bilgisine yer verildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı
Namaz Vakti 07 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|35
|54
|8. Adana Demirspor
|36
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|83
|2. Liverpool
|34
|82
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|34
|61
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Leicester City
|33
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Burnley
|35
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|34
|66
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|34
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|52
|8. Villarreal
|34
|52
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|34
|41
|13. Elche
|35
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28