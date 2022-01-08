Mısır'da trafik kazası: 16 ölü

Mısır İçişleri Bakanlığı, Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren otoyolda iki otobüsün çarpıştığını açıkladı.

Kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yaralıların olay yerine gönderilen 13 ambulansla hastanelere taşındığı ve kaza nedeniyle bölgedeki hastanelerde görev yapan tüm sağlık personelinin göreve çağırıldığı ifade edildi.

Mısır Kamu Seferberliği ve İstatistik Merkezi Ajansına göre, ülkede sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle sıkça trafik kazaları yaşanıyor.