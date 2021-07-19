Monkey B virüsünde ilk ölüm!

Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin’de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı.

China CDC Weekly’nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı.

Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs’ta hayatını kaybetti.

TESTLER SONUCUNDA SADECE BV VİRÜSÜ POZİTİF ÇIKTI

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İZOLASYONU 1932'YE UZANIYOR

Araştırmacılar ölüm sebebini bulabilmek için hayatını kaybeden kişiden beyin-omurilik sıvısı örneği alarak çalışmalar yürüttü. Nisan ayında yapılan bu inceleme sonucunda BV pozitif olduğu tespit edilen veterinerin hemen yakınları da aynı testlerden geçirildi ancak neyse ki korkulan olmadı ve hiçbirinin virüsü taşımadığı anlaşıldı.

Virüs ilk olarak 1932 yılında Macaca ailesinden makak maymunlarına has 'alphaherpesvirinae virüs olarak tanımlanmış ve izole edilmişti. Virüsün direkt temas ve vücut sıvısı alışverişiyle bulaştığı ve ölümcüllük oranının yüzde 70 ila 80 arasında olduğu biliniyor.

Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi. Uzmanlar bundan dolayı makak maymunlarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapan araştırmacıların BV virüsüne karşı dikkatli olmalarının ve laboratuvar koşullarının izlenmesi ve iyileştirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.