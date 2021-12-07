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Morg canavarı! Kurbanları arasında Türk kızı Azra da var

67 yaşında bir hastane çalışanı olan David Fuller, mide bulandırıcı suçlara imza attı! Hastane morgunda en az 100 cesede istismarda bulunan ve kurbanları arasında bir Türk'ün de bulunduğu morg canavarı Fuller'ın yaptıkları kan dondurdu.

DÜNYA 07.12.2021, 09:31
Morg canavarı! Kurbanları arasında Türk kızı Azra da var

İki genç kadın dövülmüş ve boğulmuş, öldükten sonra da tecavüze uğramış olarak bulundu. David Fuller davası bu iki kadının ölümüyle başladı. 67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, 1987'de iki kadını öldürdüğünü ve Kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cesedine cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Yargılamasının dördüncü gününde suçunu kabul eden Fuller, Wendy Dnell ve Caroline Pierce'ti öldürmüştü. Fuller yalnızca insan öldürmekle kalmamış, 12 yıl boyunca iki hastanenin morgundaki cesetlere cinsel istismarda da bulunmuştu.

TÜRK KIZI AZRA KEMAL

İstismarda bulunduğu isimlerden biri İngiltere'de yaşayan Azra Kemal'di. Azra, İngiltere'de hayatını kaybettiği hastanenin morguna kaldırılmıştı. Genç kızın cansız bedeni hastanenin morgunda teknik servis çalışanı Fuller'ın istismarına uğradı. Fuller dava öncesinde 51 ayrı suçu kabul etti. Bunlar, iki morgda 78 kişinin cesedine yönelik işlediği 44 ayrı suçu da içeriyordu.

2,5 MİLYON STERLİN TUTTU

Soruşturmayı yürüten ekip, DNA testi teknolojisindeki ilerlemeler ve 2,5 milyon sterlin tutan dev bir polis operasyonu sayesinde Fuller'ın suçlarını açığa çıkardıklarını açıkladı. Fuller'ın tükürüğü ve diğer DNA örnekleri, Knell'in yatağı, havlusu ve vücudunda bulunmuştu. Spermine ise Pierce'ın taytında rastlandı. Bu tayt, kaybolmasından üç hafta sonra Pierce'ın cesedi su dolu bir hendekte bulunduğunda üzerindeki tek kıyafetti.

Polisler, Fuller'ın evinde milyonlarca cinsel istismar görüntüsü içeren sabit disklerin yanı sıra, morglarda çalışırken kaydettiği istismar videoları buldu. Gardırobun içindeki bir komodinin arkasına yapıştırılmış şekilde bulunan hard disklerde, kurbanlardan bazılarının adını taşıyan klasörler yer alıyordu. 

BAZI CESETLER TEŞHİS EDİLEMEDİ

2008'den Kasım 2020'ye kadar üç çocuk ve çok sayıda kadın cesedini istismar ettiği görüntüler vardı. Polis, cesetlerden 20'sini teşhis edemedi. Fuller, 1989'dan itibaren hastanelerde elektrikçi olarak çalışmış, Eylül 2011'de Kent ve Sussex Hastanesi kapanana kadar da orada görevlendirilmişti. Hastanenin kapanmasından sonra Pembury kentindeki Tunbridge Wells Hastanesi'ne gönderilen David Fuller, suçlarına orada da devam etti. Soruşturmada Fuller'ın geç vardiyada çalıştığı ve diğer çalışanlar işten çıktıktan sonra morglara giderek cesetleri istismar ettiği anlaşılmıştı.

#morg #istismar
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